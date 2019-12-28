28.12.2019, 13:33

Самолет ”Уральских авиалиний” с 200 пассажирами на борту готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге

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Самолет ”Уральских авиалиний” с 200 пассажирами на борту готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге
Фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Пассажирский самолет ”Уральских авиалиний” готовится совершить аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. На борту находятся 200 человек, сообщает E1.RU со ссылкой на источник.

Самолет ранее вылетел из Екатеринбурга в Симферополь, после чего начал кружить над городом Сысерть. По информации источника издания, пилот решил выработать топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета, передает Медуза.

Экипаж самолета решил вернуться в Екатеринбург после того, как сработал датчик технической неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В аэропорту дежурят бригады скорой помощи.

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