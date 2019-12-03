Саммит в Лондоне: президент Литвы призвал НАТО назвать Россию угрозой

«Очень важно назвать Россию угрозой. Если мы не сделаем это, мы значительно изменим весь угол структуры НАТО», — заявил он журналистам.

По его мнению, крупнейшая угроза для всего мира возникает из-за действий со стороны России.

«В данный момент, я считаю, что крупнейшая угроза мировому порядку, правилам, которые устанавливались десятилетиями, возникает именно по причине действий России», — добавил Науседа.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне саммита НАТО заявил, что альянс должен сконцентрировать внимание не на России, а на борьбе с терроризмом. Науседа считает, что союзники не должны закрывать глаза на агрессивные действия России в Украине, Молдавии и Грузии.

Саммит НАТО проходит в Лондоне 3-4 декабря.