Саммит в Лондоне: президент Литвы призвал НАТО назвать Россию угрозой

Собравшиеся в Лондоне на саммите лидеры стран-членов НАТО должны назвать Россию угрозой. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа, передает Ru.delfi.lt.
«Очень важно назвать Россию угрозой. Если мы не сделаем это, мы значительно изменим весь угол структуры НАТО», — заявил он журналистам.
По его мнению, крупнейшая угроза для всего мира возникает из-за действий со стороны России.
«В данный момент, я считаю, что крупнейшая угроза мировому порядку, правилам, которые устанавливались десятилетиями, возникает именно по причине действий России», — добавил Науседа.
Президент Франции Эммануэль Макрон накануне саммита НАТО заявил, что альянс должен сконцентрировать внимание не на России, а на борьбе с терроризмом. Науседа считает, что союзники не должны закрывать глаза на агрессивные действия России в Украине, Молдавии и Грузии.
Саммит НАТО проходит в Лондоне 3-4 декабря.
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