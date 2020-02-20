"Самая крупная операция отечественного флота в годы Второй мировой — бегство из Таллинна". Андрей Кураев вспоминает историю(6)
Российский религиозный и общественный деятель Андрей Кураев на страницах своего фэйсбука нередко осуществляет экскурсы в историю. В этот раз он решил поговорить о последних боевых операциях российского флота.
Появилось видео с места смерти протоиерея Всеволода Чаплина
В США сделали громкое заявление про Загитову после скандала
Солдатова прокомментировала попытку самоубийства
Почему фигуристки носят колготы поверх коньков