"Самая крупная операция отечественного флота в годы Второй мировой — бегство из Таллинна". Андрей Кураев вспоминает историю(37)
Российский религиозный и общественный деятель Андрей Кураев на страницах своего фэйсбука нередко осуществляет экскурсы в историю. В этот раз он решил поговорить о последних боевых операциях российского флота.
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