"Самая крупная операция отечественного флота в годы Второй мировой — бегство из Таллинна". Андрей Кураев вспоминает историю

"Последнее сражение российского флота — Это Цусима. — пишет Кураев. -

После нее ни флот Российской империи, ни флот СССР в серьезных (эскадренных, генеральных) сражениях не участвовали. В Первую мировую русские линкоры на Балтике вообще не участвовали ни в одном бою. Во Вторую мировую самая крупная флотская операция — бегство Балтийского флота из Таллина (с огромными потерями от бомбежек)".

Полностью пост выглядит так.

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