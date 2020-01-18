Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России

Самая богатая женщина Африки Изабель душ Сантуш оказалась гражданкой России. В Анголе ее обвиняют в выводе более миллиарда долларов из госкомпаний и попытке перевести 10 миллионов евро в Россию, пишет "Медуза".
Ее активы заморожены с конца прошлого года, но сама предпринимательница покинула Анголу еще три года назад. Теперь она говорит, что преследование имеет политические мотивы — и называет вполне возможным свое выдвижение на выборах президента страны, которые пройдут в 2022 году.
Дочь бывшего президента Анголы — россиянка, к тому же самая богатая
46-летняя Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, правившего страной 38 лет. После того как в 2017 году ее отец покинул пост президента, предпринимательница уехала из страны в Дубай. Она владеет долями в ряде ангольских и португальских компаний, включая банки, ангольского мобильного оператора Unitel и португальскую нефтегазовую компанию Galp. Forbes оценивает ее состояние в 2,1 миллиарда долларов.
О российском гражданстве Изабель душ Сантуш СМИ заговорили в начале этого года: португальское издание Expresso обнаружило, что ее адвокат в октябре и ноябре 2019 года внес изменения в данные реестра акционеров двух мальтийских компаний, аффилированных с Сантуш и ее мужем. Изменения касались нового адреса пары в Дубае и новой страны гражданства Изабель — России.
9 января Сантуш заявила корреспонденту ТАСС, что не получала и не восстанавливала российское гражданство — а просто имела его всегда. ”Я россиянка по рождению”, — пояснила она. На следующий день слова Изабель душ Сантуш подтвердил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
После известий о российском гражданстве Изабель душ Сантуш можно считать самой богатой женщиной не только Африки, но и России — состояние Елены Батуриной, которая возглавляла этот список в 2019 году, оценивалось в 1,2 миллиарда долларов.
Изабель душ Сантуш родилась в Азербайджане
Старшая дочь Жозе Эдуарду душ Сантуша родилась в Баку в 1973 году. Ее будущие родители приехали туда учиться в университете: отец из Анголы, а мать, Татьяна Куканова, из Пензы. Вскоре пара переехала в Анголу, и уже в 6 лет Изабель жила в президентском дворце, где заработала прозвище Принцесса.
”Если у Изабель душ Сантуш до этого и был наш паспорт, то только советский. После распада страны она должна была обменять его на российский. Об этом женщина ничего не говорит”, — отмечает ”Эхо Москвы”.
Активы душ Сантуш в Анголе заморожены, ее саму подозревают в сомнительных операциях
Российское гражданство может пригодиться Сантуш, чтобы избежать экстрадиции в Анголу, если дела пойдут совсем плохо, предполагают западные эксперты. В конце декабря 2019 года активы супругов Сантуш и их партнера Марио Лейте да Сильва были заморожены по решению провинциального суда Луанды. Это произошло после обвинений в выводе более миллиарда долларов из государственных компаний Sonangol и Sodiam в компании, долями в которых они владели. Sonangol является крупнейшей государственной нефтяной компанией Анголы, Изабель душ Сантуш возглавляла ее в 2016-2017 годах. Sodiam занимается торговлей алмазами.
Поводом для заморозки, согласно судебным документам, стала попытка Сантуш перевести часть бизнеса в Россию, а также вывести в том же направлении 10 миллионов евро через партнера. Операцию заблокировала судебная полиция Португалии.
Одновременно стало известно, что Банк Португалии еще в ноябре начал проверку в банке Eurobic, где Сантуш владеет долей в 42,5%. В самом банке проверку назвали ”частью обычного надзорного процесса”.
Сантуш отвергает все обвинения со стороны правительства Анголы, называя их ”политически мотивированными” и сравнивая их с ”охотой на ведьм”. Жоао Лоренсу, преемник ее отца на посту президента, объявил кампанию по борьбе с коррупцией, которая уже успела коснуться семьи его предшественника. В сентябре 2018 года брат Изабель Жозе Филомену, управлявший Суверенным фондом Анголы, был арестован по обвинению в коррупции.
”Нельзя использовать борьбу против коррупции избирательно, чтобы нейтрализовать возможных будущих политических оппонентов”, — заявила Сантуш 15 января в эфире португальского телеканала RTP. На вопрос, думает ли она о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Анголы 2022 года, самая богатая женщина Африки ответила: ”Это возможно”.
Однако, если Изабель душ Сантуш действительно будет баллотироваться в президенты, ей придется отказаться от российского гражданства, отмечает Expresso. Дело в том, что Конституция Анголы не позволяет гражданам с двойным гражданством выдвигаться в президенты республики.
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