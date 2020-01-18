Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России

9 января Сантуш заявила корреспонденту ТАСС, что не получала и не восстанавливала российское гражданство — а просто имела его всегда. ”Я россиянка по рождению”, — пояснила она. На следующий день слова Изабель душ Сантуш подтвердил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

После известий о российском гражданстве Изабель душ Сантуш можно считать самой богатой женщиной не только Африки, но и России — состояние Елены Батуриной, которая возглавляла этот список в 2019 году, оценивалось в 1,2 миллиарда долларов.

Изабель душ Сантуш родилась в Азербайджане

Старшая дочь Жозе Эдуарду душ Сантуша родилась в Баку в 1973 году. Ее будущие родители приехали туда учиться в университете: отец из Анголы, а мать, Татьяна Куканова, из Пензы. Вскоре пара переехала в Анголу, и уже в 6 лет Изабель жила в президентском дворце, где заработала прозвище Принцесса.

”Если у Изабель душ Сантуш до этого и был наш паспорт, то только советский. После распада страны она должна была обменять его на российский. Об этом женщина ничего не говорит”, — отмечает ”Эхо Москвы”.

Активы душ Сантуш в Анголе заморожены, ее саму подозревают в сомнительных операциях

Российское гражданство может пригодиться Сантуш, чтобы избежать экстрадиции в Анголу, если дела пойдут совсем плохо, предполагают западные эксперты. В конце декабря 2019 года активы супругов Сантуш и их партнера Марио Лейте да Сильва были заморожены по решению провинциального суда Луанды. Это произошло после обвинений в выводе более миллиарда долларов из государственных компаний Sonangol и Sodiam в компании, долями в которых они владели. Sonangol является крупнейшей государственной нефтяной компанией Анголы, Изабель душ Сантуш возглавляла ее в 2016-2017 годах. Sodiam занимается торговлей алмазами.

Поводом для заморозки, согласно судебным документам, стала попытка Сантуш перевести часть бизнеса в Россию, а также вывести в том же направлении 10 миллионов евро через партнера. Операцию заблокировала судебная полиция Португалии.

Одновременно стало известно, что Банк Португалии еще в ноябре начал проверку в банке Eurobic, где Сантуш владеет долей в 42,5%. В самом банке проверку назвали ”частью обычного надзорного процесса”.