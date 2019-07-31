С выборов в Мосгордуму сняли очередного кандидата. Вы не поверите, по какой причине(4)
С выборов в Московскую городскую думу был снят очередной кандидат.
С выборов в Московскую городскую думу был снят очередной кандидат.
Если оппозиционеры Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие были не допущены до выборов из-за слишком большого, по мнению избиркома, числа забракованных подписей, то Сергей Цукасов, баллотирующийся в 14-м округе Москвы, был снят по совершенно иной причине.
Как пишет в фэйсбуке муниципальный депутат Илья Бер, Цукасова сняли "за то, что он оказывается в графе про зарубежные счета и финансовые обязательства оставил пустое место, а не поставил прочерк".
"Я не шучу. Это официальная мотивировка", — добавил Бер.
Заявление с требованием допустить Цукасова до выборов подписали два его соперника по избирательному округу — Дмитрий Клочков и Максим Круглов.
Напомним, что 27 июля в Москве прошла акция протеста "За честные выборы", в ходе которой было задержано более 1000 человек.
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