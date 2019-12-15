С нового года Ленобласть входит в эксперимент по налогу для самозанятых

Напомним, что ранее предполагалось распространить эксперимент на регионы — доноры и регионы, на территории которых расположены города-миллионники.

Таким образом, с 1 января 2020 года в новый налоговый режим войдут Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Башкирия.

С начала года схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Те предприниматели, что работают без привлечения наемников и чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц, отчисляют четыре процента с доходов при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями.

С 1 июля такой порядок предполагается ввести по всей стране.