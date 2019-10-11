"С меня корона не упадет". Зеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным

”Я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас произошел обмен [заключенными]. Все звонки совершал я. С меня корона не упадет, и у меня ее, слава Богу, нет. Это и был первый шаг навстречу. Обе стороны должны хотеть закончить войну [в Донбассе], изменить риторику общения, перестать говорить, что "нас там нет"”, — сказал украинский лидер, комментируя телефонные разговоры между президентами, которые состоялись в июле, а также в начале сентября.

Также Зеленский выступил против обнародования стенограмм разговоров с Путиным, поскольку ”это навредит людям”. ”Мои разговоры с президентом Российской Федерации подкреплены результатом — детальным и сложным. Мы могли бы друг друга поздравить, потому что наша команда сработала”, — заявил он. По мнению Зеленского, публикация стенограмм приведет к прекращению его общения с российским лидером. ”Будет ли у меня в дальнейшем возможность вернуть наших пленных потом? Нет, никогда. Я не играю ни в какие игры, которые связаны с жизнями людей”, — заявил президент Украины.

Ранее 10 октября Зеленский заявил, что встреча с президентом России рассматривается на международном уровне только в ”нормандском формате”. Он отметил, что переговоры лидеров стран в двустороннем формате пока невозможны. ”Об этом никто не говорит, потому что все против”, — сказал Зеленский.