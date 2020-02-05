С 2021 года электронная виза будет действовать по всей России. Но станет платной(4)
В прошлом году российские власти значительно упростили процесс получения туристических виз для въезда на территорию Калининградской области и в Санкт-Петербург для граждан 53 государств. Как рассказал газете "Коммерсант" заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Евгений Иванов, с 2021 года действие визы распространят на всю Россию, но она станет платной.
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