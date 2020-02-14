14.02.2020, 10:07

Русскоязычные соцдемы просят Ратаса повлиять на риторику его партнеров в отношении пограндоговора с Россией

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Piirile rajatud katselõik
Piirile rajatud katselõikFoto: Bianca Mikovitš

Члены Русскоязычного объединения Социал-демократической партии считают безответственными высказывания высокопоставленных представителей правящей коалиции о предъявлении территориальных претензий России и просят премьер-министра Юри Ратаса не допускать дальнейшего ухудшения и без того непростых отношений между двумя странами.

В 2014 году был подписан договор об эстонско-российской государственной границе, и с тех пор официальным направлением внешней политики Эстонии оставалась работа над ратификацией этого документа. Тем не менее, входящий в партию EKRE спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас и председатель партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер, который занимает пост вице-спикера Рийгикогу, недавно заявили о необходимости потребовать от России возврата Печор и правого берега реки Нарвы.

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”Предъявление территориальных требований к России противоречит букве и духу заключенных шесть лет назад договоренностей и заводит в тупик процесс ратификации пограничного договора”, — говорится в заявлении Русскоязычного объединения.

Соцдемы считают, что высказывания консерваторов адресованы скорее их избирателям, чем российской стороне, но они неминуемо нанесут вред двусторонним отношениям.

”Да, наше правительство не поддерживает идею предъявления России территориальных претензий. Но председатель парламента Пыллуаас, который является в нашей стране вторым по значимости официальным лицом после президента, а также лидер одной из правящих партий Сеэдер своими разговорами о том, что Россия должна передать часть ее территорий обратно Эстонии, вызовут оживление у части избирателей EKRE и Isamaa, но при этом еще больше ухудшат отношения между нашими государствами”, — отметил руководитель Русскоязычного объединения Кирилл Клаус.

”В связи с этим мы просим премьер-министра Юри Ратаса, который отвечает за работу правительства и за коалицию в целом, убедить своих партнеров отказаться от провокационной риторики, которая идет вразрез с внешней политикой Эстонии и тем самым вредит всем нам”, — сказал Кирилл Клаус, по словам которого, выдвижение заведомо невыполнимых условий ратификации пограндоговора перечеркивает годы последовательной дипломатической работы.

”До сих пор Эстония делала со своей стороны все необходимое, чтобы договор вступил в силу. Но из-за позиции Хелира-Валдора Сеэдера и Хенна Пыллуааса, согласно которой пограничного договора с Россией не может быть без возврата Печор, вся ответственность за провал процесса ратификации ляжет уже однозначно на Эстонию,” — подводят итог русскоязычные социал-демократы.

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