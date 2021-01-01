RusDelfi узнал, что с коронавирусом в России: Москва vs Провинция

RusDelfi поговорил с двумя российскими журналистами о ситуации с пандемией в Москве и регионах. Один из них как раз заболел коронавирусом, второго звонок застал в поликлинике, где тот проходил тестирование. И хотя их мнения не претендует на объективность, даже в них сквозит разница между российской столицей и промышленным Челябинском.
Илья Бер, руководитель проекта ”Проверено” (Москва)
Только что я сдавал тест в государственной поликлинике по записи, абсолютно бесплатно. Потратил на это минут 15. Может, это мне так везет, но и другие отзывы, от всех моих знакомых в этом плане хорошие. Многие люди боятся, ходят сдавать в платные лаборатории, это стоит разных денег, и я не очень понимаю зачем, раз делаются быстро, тесты у всех точно такие же.
За точной статистикой я перестал следить, Москва показыват огромные цифры, но здесь несравнимое число коек с другим регионами. Гигансткое число заболевших не попадает в статистику, поскольку не хотят иметь дело с социальным мониторингом, не сдают тесты, пересиживают, это, конечно, касается более молодых и тех, у кого проходит. Социальный мониторинг — это значит, что если ты попал в статистику, требуют специальную программу установить в телефон, она внезапно может прислать пуш, и ты должен в течение нескольких минут то ли селфи сделать, то ли check-in, что ты дома. Она тебя будит, если ты спишь (а для больного спать — это нормально), а если не разбудила и селфи ты не сделал, то штраф. Куча людей так попала на огромные деньги. Люди наслушавшись историй, предпочитают болеть тайком. Для России это типичный опортунизм, помноженный на недоверие власти
Работа позволяет мне сидеть дома, ограничения в Москве есть, но в целом всё работает: кино, театры. Ограничивают только большие концерты. Город живет, куча машин в пробке, всё в обычном режиме. Народ устал бояться, куча людей убедила себя в том, что COVID — это ОРВИ, даже переболев. У людей, у которых много социальных связей, болеет большое число знакомых: у меня умерло два фэйсбук-френда и двое личных знакомых. Но огромное число людей всё равно относится пофигистически. В метро до двух третей в маске — а в магазин зашли и спустили на подбородок. Где правовая культура, там же и общее уважение к окружаютщим. Но в Москве еще всё относительно хорошо. В Питере и других городах кажется как будто маски вообще не выпустили. Но это не объективная информация, а мое ощущение, не более того.
Я сейчас не смотрю российское ТВ, но думаю, что они стараются сохранять баланс, чтобы донести серьезность положения, не такая картинка, как была в феврале прошлого года, как будто вообще ничего не происходит. Но люди потребляют гигантский компот из СМИ, соцсетей, мнений знакомых итд. А дальше все зависит от того, как умеют фильтровать информацию. Опросы показывают, что десятки процентов не верят ни в какой коронавирус, считают, что это заговор, но это во всём мире так. Куча конспирологов, которые считают, что вирус специально создан. Я по долгу работы со всем этим сталкиваюсь, и к этому уже привык. У меня притупилось эмоциональное восприятие.
Андрей Кох, руководитель издательства (Челябинск)
Начиная с ноября вокруг нас многие стали болеть. Друзья, знакомые, родственники в Челябинске и Миассе (город в Челябинской области). Я несколько раз контактировал с людьми, которые впоследствии заболели, но самого как-то проносило. Моя жена Женя как стилист работала в магазинах (несмотря на все, там были клиенты), но тоже обходилось. А недели три назад мы переехали в загородный поселок. Перед этим пошли к соседям прощаться, у них девочка-школьница как раз болела, о чем мы не знали. Саму больную мы не видели, она в соседней комнате находилась. Но через неделю начали болеть. Сначала Женя, потом я через пару дней. Сдали тест ПЦР — covid.
В целом, очень много людей болеет. Лекарства есть, но не во всех аптеках. Надо ездить искать по городу. Рестораны и кафе работают с ограничениями. Вроде в новогоднюю ночь все должны закрыться в 23 часа (но это не точно, я не проверял, посокольку мы никуда не идем). Магазины работают. Из ограничений только наличие масок. В целом видно, что люди в основном осознают что все гораздо серьезнее стало. Большинство в масках. Хотя все еще встречаются индивиды без них. Поэтому ограничения как таковые ни на что не влияют. Кто хочет — гуляет, кто хочет — шопится.
Но статистику явно занижают. У меня брат в Миассе — врач. Говорит, то что было весной и летом — цветочки. Пандемия только сейчас началась. Мы ПЦР сдали в платной клинике неделю назад. Они, по идее, должны были передать наши сведения в Роспотребнадзор. Но на нас так никто и не вышел. Поэтому мы явно за скобками статистики. Думаю, что ситуация уже давно не контролируется, а разговоры про 300 человек в день (заболевших в регионе - прим. RusDelfi) — вранье. Заболевших гораздо больше. У меня в конце октября умерла тетя. Мы 9 дней не могли получить тело из морга потому что: "Извините, много работы".
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Не покупайте вы авто с "автоматом": 5 важных причин
Трагедия чемпионки, которая ненавидела коммунизм
В сети показали совершенно новый "горбатый Запорожец"
Побег Белоусовой и Протопопова из СССР: катались до 80 лет