RusDelfi узнал, что с коронавирусом в России: Москва vs Провинция

Илья Бер, руководитель проекта ”Проверено” (Москва)

Только что я сдавал тест в государственной поликлинике по записи, абсолютно бесплатно. Потратил на это минут 15. Может, это мне так везет, но и другие отзывы, от всех моих знакомых в этом плане хорошие. Многие люди боятся, ходят сдавать в платные лаборатории, это стоит разных денег, и я не очень понимаю зачем, раз делаются быстро, тесты у всех точно такие же.

За точной статистикой я перестал следить, Москва показыват огромные цифры, но здесь несравнимое число коек с другим регионами. Гигансткое число заболевших не попадает в статистику, поскольку не хотят иметь дело с социальным мониторингом, не сдают тесты, пересиживают, это, конечно, касается более молодых и тех, у кого проходит. Социальный мониторинг — это значит, что если ты попал в статистику, требуют специальную программу установить в телефон, она внезапно может прислать пуш, и ты должен в течение нескольких минут то ли селфи сделать, то ли check-in, что ты дома. Она тебя будит, если ты спишь (а для больного спать — это нормально), а если не разбудила и селфи ты не сделал, то штраф. Куча людей так попала на огромные деньги. Люди наслушавшись историй, предпочитают болеть тайком. Для России это типичный опортунизм, помноженный на недоверие власти

Работа позволяет мне сидеть дома, ограничения в Москве есть, но в целом всё работает: кино, театры. Ограничивают только большие концерты. Город живет, куча машин в пробке, всё в обычном режиме. Народ устал бояться, куча людей убедила себя в том, что COVID — это ОРВИ, даже переболев. У людей, у которых много социальных связей, болеет большое число знакомых: у меня умерло два фэйсбук-френда и двое личных знакомых. Но огромное число людей всё равно относится пофигистически. В метро до двух третей в маске — а в магазин зашли и спустили на подбородок. Где правовая культура, там же и общее уважение к окружаютщим. Но в Москве еще всё относительно хорошо. В Питере и других городах кажется как будто маски вообще не выпустили. Но это не объективная информация, а мое ощущение, не более того.