01.01.2021, 21:48

RusDelfi узнал, что с коронавирусом в России: Москва vs Провинция

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоФото: Zamir Usmanov/Global Look Press

RusDelfi поговорил с двумя российскими журналистами о ситуации с пандемией в Москве и регионах. Один из них как раз заболел коронавирусом, второго звонок застал в поликлинике, где тот проходил тестирование. И хотя их мнения не претендует на объективность, даже в них сквозит разница между российской столицей и промышленным Челябинском.

Илья Бер, руководитель проекта ”Проверено” (Москва)

Только что я сдавал тест в государственной поликлинике по записи, абсолютно бесплатно. Потратил на это минут 15. Может, это мне так везет, но и другие отзывы, от всех моих знакомых в этом плане хорошие. Многие люди боятся, ходят сдавать в платные лаборатории, это стоит разных денег, и я не очень понимаю зачем, раз делаются быстро, тесты у всех точно такие же.

За точной статистикой я перестал следить, Москва показыват огромные цифры, но здесь несравнимое число коек с другим регионами. Гигансткое число заболевших не попадает в статистику, поскольку не хотят иметь дело с социальным мониторингом, не сдают тесты, пересиживают, это, конечно, касается более молодых и тех, у кого проходит. Социальный мониторинг — это значит, что если ты попал в статистику, требуют специальную программу установить в телефон, она внезапно может прислать пуш, и ты должен в течение нескольких минут то ли селфи сделать, то ли check-in, что ты дома. Она тебя будит, если ты спишь (а для больного спать — это нормально), а если не разбудила и селфи ты не сделал, то штраф. Куча людей так попала на огромные деньги. Люди наслушавшись историй, предпочитают болеть тайком. Для России это типичный опортунизм, помноженный на недоверие власти

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Работа позволяет мне сидеть дома, ограничения в Москве есть, но в целом всё работает: кино, театры. Ограничивают только большие концерты. Город живет, куча машин в пробке, всё в обычном режиме. Народ устал бояться, куча людей убедила себя в том, что COVID — это ОРВИ, даже переболев. У людей, у которых много социальных связей, болеет большое число знакомых: у меня умерло два фэйсбук-френда и двое личных знакомых. Но огромное число людей всё равно относится пофигистически. В метро до двух третей в маске — а в магазин зашли и спустили на подбородок. Где правовая культура, там же и общее уважение к окружаютщим. Но в Москве еще всё относительно хорошо. В Питере и других городах кажется как будто маски вообще не выпустили. Но это не объективная информация, а мое ощущение, не более того.

Я сейчас не смотрю российское ТВ, но думаю, что они стараются сохранять баланс, чтобы донести серьезность положения, не такая картинка, как была в феврале прошлого года, как будто вообще ничего не происходит. Но люди потребляют гигантский компот из СМИ, соцсетей, мнений знакомых итд. А дальше все зависит от того, как умеют фильтровать информацию. Опросы показывают, что десятки процентов не верят ни в какой коронавирус, считают, что это заговор, но это во всём мире так. Куча конспирологов, которые считают, что вирус специально создан. Я по долгу работы со всем этим сталкиваюсь, и к этому уже привык. У меня притупилось эмоциональное восприятие.

Андрей Кох, руководитель издательства (Челябинск)

Начиная с ноября вокруг нас многие стали болеть. Друзья, знакомые, родственники в Челябинске и Миассе (город в Челябинской области). Я несколько раз контактировал с людьми, которые впоследствии заболели, но самого как-то проносило. Моя жена Женя как стилист работала в магазинах (несмотря на все, там были клиенты), но тоже обходилось. А недели три назад мы переехали в загородный поселок. Перед этим пошли к соседям прощаться, у них девочка-школьница как раз болела, о чем мы не знали. Саму больную мы не видели, она в соседней комнате находилась. Но через неделю начали болеть. Сначала Женя, потом я через пару дней. Сдали тест ПЦР — covid.

В целом, очень много людей болеет. Лекарства есть, но не во всех аптеках. Надо ездить искать по городу. Рестораны и кафе работают с ограничениями. Вроде в новогоднюю ночь все должны закрыться в 23 часа (но это не точно, я не проверял, посокольку мы никуда не идем). Магазины работают. Из ограничений только наличие масок. В целом видно, что люди в основном осознают что все гораздо серьезнее стало. Большинство в масках. Хотя все еще встречаются индивиды без них. Поэтому ограничения как таковые ни на что не влияют. Кто хочет — гуляет, кто хочет — шопится.

Но статистику явно занижают. У меня брат в Миассе — врач. Говорит, то что было весной и летом — цветочки. Пандемия только сейчас началась. Мы ПЦР сдали в платной клинике неделю назад. Они, по идее, должны были передать наши сведения в Роспотребнадзор. Но на нас так никто и не вышел. Поэтому мы явно за скобками статистики. Думаю, что ситуация уже давно не контролируется, а разговоры про 300 человек в день (заболевших в регионе - прим. RusDelfi) — вранье. Заболевших гораздо больше. У меня в конце октября умерла тетя. Мы 9 дней не могли получить тело из морга потому что: "Извините, много работы".

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  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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