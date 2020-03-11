Ровно 35 лет назад к власти в СССР пришел Горбачев. Как вы относитесь к его правлению?(5)
11 марта 1985 года Михаил Горбачев стал генеральным секретарем КПСС. Как оказалось, последним в истории. Шесть лет спустя случился ГКЧП, а вскоре на месте СССР возникли 15 государств, часть из которых вернула себе независимость, как Эстония, а часть впервые получила суверенитет.
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