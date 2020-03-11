Ровно 35 лет назад к власти в СССР пришел Горбачев. Как вы относитесь к его правлению?

Шесть лет правления Горбачева вместили в себя сухой закон, вывод войск из Афганистана, окончание холодной войны, сделали слово Perestroyka модным в капиталистических странах, впервые в советской истории принесли гласность, но обернулись тяжелым экономическим кризисом, последствия которого ощущала на себе каждая из стран, вышедших из состава СССР.

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