Россиянку оштрафовали за фото носков с изображением конопли

Соответствующее административное дело Ленинский районный суд Пензы рассмотрел месяц назад. Первым на него внимание обратило ”МБХ медиа”.

Суд постановил, что, опубликовав фотографии, Коткова ”совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства”. Ее признали виновной по части 1 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств).

Как говорится в решении суда, Коткова полностью признала свою вину в правонарушении, а также заявила, что уже выбросила носки с изображением конопли.