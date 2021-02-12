12.02.2021, 12:54

Россиянка вывезла двоих детей в лесополосу, раздела их догола и оставила умирать

 (11)
EST 21
Käerauad peale ja minek
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В Новой Москве местная жительница вывезла своих двоих детей в лесополосу, раздела их догола и оставила на морозе, возбуждено дело о покушении на убийство. Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова ”Интерфаксу” в пятницу, 12 февраля, пишет Лента.ру.

Очевидец произошедшего позвонил в полицию, после чего детей госпитализировали с различными степенями обморожения. Их мать также отвезли в больницу, ей планируется провести экспертизу психического здоровья.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК (”Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии”).

Ранее сообщалось о 24-летней россиянке и ее сожителе, которые выбросили детей в реку и сказали, что их якобы похитили. Женщина выдумала историю о грабителях, которые якобы напали на нее и забрали переноску с сыном, деньги, ключи и телефон. Полиция организовала поиски ребенка, его тело нашли в водоеме. По версии следствия, россияне несколько раз ударили семимесячного ребенка по голове, из-за полученных травм он умер.

Читайте также: