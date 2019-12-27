Россиянин, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным

18 декабря Дмитрий Федоров разместил видео на своей странице в соцсети "ВКонтакте", в котором рассказал, что 15 декабря на улице к нему подошли сотрудники Росгвардии. В ходе досмотра один из них своей рукой залез в карман Федорова и вытащил оттуда сверток с веществом. Из другого кармана было извлечено еще четыре свертка. По словам Федорова, эти свертки ему подбросили, пишет "Новый Омск".

Росгвардейцы также позаботились о том, чтобы сфабриковать дополнительные улики. Один из свертков они "случайно" обронили на землю, а потом приказали Федорову поднять его. Тот, находясь в ступоре, подчинился. Именно после этого Дмитрию было сказано, что теперь он никому ничего не докажет, так как на свертке остались его потожировые следы (отпечатки пальцев).

Задержанного доставили в полицейский участок, где Дмитрий под угрозой попадания в СИЗО согласился дать перед видеокамерой признательные показания в том, что переносил незаконные вещества. Затем Федорова отпустили.

Адвокат по назначению Елена Сокольникова посоветовала клиенту сотрудничать со следствием, а не настаивать на своей невиновности. "Все так говорят. Из трех двое заявляют, что им подкинули (наркотики), но 80% при этом врут. Предлагаю сотрудничать со следствием, официально трудоустроиться, собрать положительные рекомендации, суд в особом порядке и отделаешься условным сроком", — сказала она.

Только после этого Дмитрий осознал, что произошло. Он решил искать поддержки у общества, а также обратился за помощью к московскому адвокату и депутату.

"Ситуацию нужно предать огласке. Каждый из вас или ваших близких может оказаться в подобной ситуации. Будьте бдительны и осторожны!" — обратился Дмитрий к интернет-пользователям в своем видео. Он попросил всех распространять ролик.

В отношении Федорова возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, сообщает омское издание "Твое право". В его квартире провели обыск. При этом следственные действия вызывают вопросы, считает депутат Петренко. Например, в протоколе обыска квартиры нет схемы жилища. Материалы уголовного дела, составленные следователем Екатериной Чайка, депутат считает "явно фальсифицированными".

Законодатель намерен разобраться в обстоятельствах гибели Федорова, который "еще недавно просил его защитить от коррупции в правоохранительных органах". Он также сравнил фабрикацию обвинения в отношении омича с резонансным московским делом журналиста Ивана Голунова.