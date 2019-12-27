27.12.2019, 13:34

Россиянин, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным


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Россиянин, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным
vk.com / Дмитрий Фёдоров

В Омске при загадочных обстоятельствах погиб 25-летний сотрудник IT-компании и музыкант-барабанщик Дмитрий Федоров. Некоторое время назад он сообщил, что его задержали бойцы Росгвардии, которые подбросили ему наркотики.

О гибели Федорова написало издание "Говорит Москва" со ссылкой на его возлюбленную Людмилу Троицкую. "Дима был убит 26.12.2019 года", — сообщила она.

Депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко пояснил в своем телеграм-канале, что тело Дмитрия, как рассказали в полиции, было обнаружено в районе железнодорожных путей на 15-й Рабочей улице. Однако родственники погибшего и сам Петренко при осмотре трупа обратили внимание на повреждение ноги Федорова и "разрез на шее". Версию о самоубийстве депутат считает неправдоподобной, хотя именно ее и отрабатывают следователи.

Депутат также побывал на том месте, где обнаружили тело. "Следы на снегу поворачивали вдоль путей, и крови практически не было. Белый снег и даже нет совсем следов, где, по версии полиции, Дмитрий сел на рельсы. Любой здравомыслящий знает разницу между разрезанием живого и мертвого человека… Из живого артериальная кровь будет бить фонтаном, особенно в таких обстоятельствах с поездом", — рассуждает Петренко.

По словам депутата, именно к нему Федоров обратился за помощью незадолго до смерти. Днем 26 декабря с Петренко связался адвокат молодого человека, которому предположительно подкинули наркотики. Депутат назначил встречу с Федоровым на вечер, но "парень попросту пропал". Тогда Петренко со своим помощником, отцом Федорова и адвокатом и отправились в полицию, где им сообщили о смерти подозреваемого в наркоторговле.

18 декабря Дмитрий Федоров разместил видео на своей странице в соцсети "ВКонтакте", в котором рассказал, что 15 декабря на улице к нему подошли сотрудники Росгвардии. В ходе досмотра один из них своей рукой залез в карман Федорова и вытащил оттуда сверток с веществом. Из другого кармана было извлечено еще четыре свертка. По словам Федорова, эти свертки ему подбросили, пишет "Новый Омск".

Росгвардейцы также позаботились о том, чтобы сфабриковать дополнительные улики. Один из свертков они "случайно" обронили на землю, а потом приказали Федорову поднять его. Тот, находясь в ступоре, подчинился. Именно после этого Дмитрию было сказано, что теперь он никому ничего не докажет, так как на свертке остались его потожировые следы (отпечатки пальцев).

Задержанного доставили в полицейский участок, где Дмитрий под угрозой попадания в СИЗО согласился дать перед видеокамерой признательные показания в том, что переносил незаконные вещества. Затем Федорова отпустили.

Адвокат по назначению Елена Сокольникова посоветовала клиенту сотрудничать со следствием, а не настаивать на своей невиновности. "Все так говорят. Из трех двое заявляют, что им подкинули (наркотики), но 80% при этом врут. Предлагаю сотрудничать со следствием, официально трудоустроиться, собрать положительные рекомендации, суд в особом порядке и отделаешься условным сроком", — сказала она.

Только после этого Дмитрий осознал, что произошло. Он решил искать поддержки у общества, а также обратился за помощью к московскому адвокату и депутату.

"Ситуацию нужно предать огласке. Каждый из вас или ваших близких может оказаться в подобной ситуации. Будьте бдительны и осторожны!" — обратился Дмитрий к интернет-пользователям в своем видео. Он попросил всех распространять ролик.

В отношении Федорова возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, сообщает омское издание "Твое право". В его квартире провели обыск. При этом следственные действия вызывают вопросы, считает депутат Петренко. Например, в протоколе обыска квартиры нет схемы жилища. Материалы уголовного дела, составленные следователем Екатериной Чайка, депутат считает "явно фальсифицированными".

Законодатель намерен разобраться в обстоятельствах гибели Федорова, который "еще недавно просил его защитить от коррупции в правоохранительных органах". Он также сравнил фабрикацию обвинения в отношении омича с резонансным московским делом журналиста Ивана Голунова.

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