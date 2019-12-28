Россиянин расстрелял соседей из-за громкой музыки
Житель Краснодарского края расстрелял соседа и его сына из-за того, что они громко слушали музыку. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по региону.
Житель Краснодарского края расстрелял соседа и его сына из-за того, что они громко слушали музыку. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по региону.
В суд Анапского района направили уголовное дело в отношении 54-летнего россиянина, которого обвиняют в убийстве двух человек. Вечером в селе Супсех в Анапском районе 3 февраля 2019 года соседи подозреваемого слишком громко слушали музыку. Подозреваемый решил сделать замечание, бросая камни в их двор, и 60-летний мужчина и его 30-летний сын вышли к соседу для разговора. Вооружившись охотничьим ружьем, мужчина сначала выстрелил в голову старшего оппонента. Когда его сын попытался отобрать оружие, стрелок убил и его.
О происшествии стрелок сообщил в правоохранительные органы и вызвал скорую помощь. Мужчина был задержан и заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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