21.10.2019, 20:51

Россиянин пытался вывезти из Калининграда уникальный янтарь. Возбуждено уголовное дело

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Tallinna jõuluturg 2014
Tallinna jõuluturg 2014Foto: Madis Kallas

Россиянина задержали на польско-российской границе за попытку контрабанды уникального янтаря, сообщила пресс-служба таможенной службы Польши, пишет "Интерфакс".

"Контрабандист был задержан на пограничном переходе "Гроново" (Калиниградская область), где заявил сотрудникам таможни, что не имеет при себе запрещенных к провозу товаров и вещей. Однако во время личного досмотра у россиянина было обнаружено под одеждой 820 грамм уникального янтаря. Куски окаменелой смолы содержали инклюзы — включения флоры и фауны возрастом сотни миллионов лет", — говорится в сообщении.

Янтарь изъят для экспертной оценки. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.

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