Россияне захотели линчевать убийцу девятилетней девочки

Граждане собрались возле здания ОВД Кировского района, куда был доставлен подозреваемый в преступлении. Региональное информагентство ”Регион 64” сообщает, что еще одна группа из нескольких сотен человек караулит район возле гаражей, где нашли тело девочки. По их мнению, преступник либо еще скрывается там, либо его туда скоро привезут для следственных действий.

Полиция стянула к зданию ОВД силы из соседних районов.

Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Позднее был задержан подозреваемый в убийстве. Он сознался в преступлении и рассказал следователям, что задушил девочку со злости — Лиза якобы ему грубо ответила. Тело девочки мужчина спрятал в гаражах. Ранее преступник был судим по статье ”Насильственные действия сексуального характера”.

В феврале два жителя Санкт-Петербурга устроили самосуд над 13-летним мальчиком за сексуальное насилие над годовалой сестрой. По данным следствия, мать подростка вела асоциальный образ жизни. В ночь на 19 февраля она распивала алкоголь в квартире с мужчинами, после чего собутыльники женщины избили мальчика руками и ремнем, поставив ему ссадины и гематомы.