Россияне захотели линчевать убийцу девятилетней девочки. Подозреваемый сознался в преступлении

Граждане собрались возле здания ОВД Кировского района, куда был доставлен подозреваемый в преступлении. Региональное информагентство ”Регион 64” сообщает, что еще одна группа из нескольких сотен человек караулит район возле гаражей, где нашли тело девочки. По их мнению, преступник либо еще скрывается там, либо его туда скоро привезут для следственных действий.

Полиция стянула к зданию ОВД силы из соседних районов.

Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Позднее был задержан подозреваемый в убийстве. Он сознался в преступлении и рассказал следователям, что задушил девочку со злости — Лиза якобы ему грубо ответила. Тело девочки мужчина спрятал в гаражах. Ранее преступник был судим по статье ”Насильственные действия сексуального характера”.

Как сообщает Telegram-канал ”360” со ссылкой на Следственный комитет России (СКР), мужчина мог совершить преступление из-за гаража.

По данным следователей, подозреваемый сознался в преступлении и рассказал, что несколько месяцев назад заприметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и завладел строением. По словам задержанного, 9 октября проходившая мимо школьница спросила, его ли это гараж.

Задержанный предположил, что имущество может принадлежать семье девочки. Он испугался разоблачения, затащил ребенка в гараж и убил ее. Следователи проверяют показания.