20.11.2019, 20:17

”Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы”. Главком ВМС Украины — о возвращенных судах из Керченского пролива

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”Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы”. Главком ВМС Украины — о возвращенных судах из Керченского пролива
AP

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что катера ”Бердянск” и ”Никополь”, а также буксир ”Яны Капу”, возвращенные Россией, находятся в очень плохом состоянии, передает "Медуза".

По словам Воронченко, корабли не могут идти своим ходом и их возвращают в территориальные воды Украины на буксире.

”Это идет буксировка: скорость очень маленькая, они своим ходом не идут. Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы еще покажем всему миру варварское отношение россиян к этому”, — цитирует ”Интерфакс” интервью Воронченко ”4 каналу”

Корабли, задержанные в Керченском проливе, находились в России под арестом в течение года. Международный трибунал ООН по морскому праву еще в мае постановил, что Россия должна вернуть корабли, однако Москва отказалась это делать, заявив, что юрисдикция трибунала не распространяется на инцидент. В итоге корабли были переданы 18 ноября в качестве жеста доброй воли.

Моряки с кораблей вернулись на Украину в начале сентября в рамках обмена заключенными.

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