”Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы”. Главком ВМС Украины — о возвращенных судах из Керченского пролива

По словам Воронченко, корабли не могут идти своим ходом и их возвращают в территориальные воды Украины на буксире.

”Это идет буксировка: скорость очень маленькая, они своим ходом не идут. Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы еще покажем всему миру варварское отношение россиян к этому”, — цитирует ”Интерфакс” интервью Воронченко ”4 каналу”

Корабли, задержанные в Керченском проливе, находились в России под арестом в течение года. Международный трибунал ООН по морскому праву еще в мае постановил, что Россия должна вернуть корабли, однако Москва отказалась это делать, заявив, что юрисдикция трибунала не распространяется на инцидент. В итоге корабли были переданы 18 ноября в качестве жеста доброй воли.

Моряки с кораблей вернулись на Украину в начале сентября в рамках обмена заключенными.