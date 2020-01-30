Россия закрывает границу на Дальнем Востоке для борьбы с коронавирусом

Распоряжение о мерах по закрытию границы в Дальневосточном регионе было подписано в четверг, 30 января, премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он объявил об этом на заседании правительства. Это одна из мер в рамках предотвращения проникновения китайского коронавируса в Россию.

По заявлению Мишустина, пока на территории России не зафиксировано ни одного случая заболевания. Премьер накануне создал оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения нового коронавируса под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. На заседании штаба обсуждался режим полетов из России в Китай и обратно и эвакуация россиян, желающих покинуть Китай.

Россия приостановила оформление электронных виз для китайцев

МИД России в четверг временно приостановил оформление электронных виз для граждан Китая, которые въезжают в Россию через пограничные пункты пропуска на территории Дальнего Востока и Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Россиянам также рекомендуется воздержаться от поездок в Китай без крайней необходимости.