Россия закрывает границу на Дальнем Востоке для борьбы с коронавирусом
МИД России объявил о приостановке оформления электронных виз для граждан Китая с 30 января.
МИД России объявил о приостановке оформления электронных виз для граждан Китая с 30 января.
Распоряжение о мерах по закрытию границы в Дальневосточном регионе было подписано в четверг, 30 января, премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он объявил об этом на заседании правительства. Это одна из мер в рамках предотвращения проникновения китайского коронавируса в Россию.
По заявлению Мишустина, пока на территории России не зафиксировано ни одного случая заболевания. Премьер накануне создал оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения нового коронавируса под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. На заседании штаба обсуждался режим полетов из России в Китай и обратно и эвакуация россиян, желающих покинуть Китай.
Россия приостановила оформление электронных виз для китайцев
МИД России в четверг временно приостановил оформление электронных виз для граждан Китая, которые въезжают в Россию через пограничные пункты пропуска на территории Дальнего Востока и Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Россиянам также рекомендуется воздержаться от поездок в Китай без крайней необходимости.
Ранее о закрытии границ с Китаем объявили Монголия и Северная Корея. Казахстан приостановил выдачу электронных виз китайцам на въезде в страну. По последним официальным данным, в Китае зарегистрировано 7711 подтвержденных случая заболевания. Прирост за сутки составил 29 процентов. 170 человек погибли. 74 случая заражения коронавирусом зафиксированы за пределами Китая.
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