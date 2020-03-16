Россия закрывает границу еще с одной страной

"Мы последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрываем свои границы. В первую очередь мы это сделали с Китаем и другими странами Азии, которые первыми столкнулись с этой угрозой. Ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, когда вирус стал распространяться и там, приостановили въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменили железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной. Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов", — сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

В Минске пока не принимали встречных решений, погранпостов с белорусской стороны по-прежнему нет, прокомментировал РИА Новости официальный представитель Государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.