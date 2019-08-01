Россия выведет 10 тысяч военных и полсотни кораблей на учения в Балтийском море

Участие в маневрах, которые пройдут в акватории Балтийского моря с 1 по 9 августа, примут 49 кораблей и боевых катеров, а также более 10 тыс. военнослужащих.

Кроме того, в учениях примут участие 20 кораблей обеспечения и 58 летательных аппаратов. Основу группировки составляют корабли и суда, которые 28 июля принимали участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Учения ”Океанский щит” проводятся на Балтике с прошлого года. Тогда в маневрах, которые проходили в начале сентября, принимали участие 26 кораблей, две подлодки, а также 34 летательных аппарата. Тогда же министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Минобороны будет проводить такие учения на постоянной основе.

В начале июля морские учения Россия проводила в акватории Черного моря. Они проходили параллельно с маневрами НАТО Sea Breeze 2019.