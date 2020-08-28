Россия высылает советника посольства Норвегии из-за шпионского скандала
Россия высылает советника норвежской дипмиссии на фоне шпионского скандала, сообщил РИА Новости информированный источник.
Россия высылает советника норвежской дипмиссии на фоне шпионского скандала, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее одного из сотрудников посольства России в Норвегии объявили персоной нон грата после задержания мужчины, которого обвинили в передаче гостайны "российскому разведчику".
В МИД Норвегии РИА Новости заявили, что считают высылку своего дипломата "совершенно необоснованной", так как он "не нарушал никаких правил".
В российском внешнеполитическом ведомстве, в свою очередь, указали на действия Осло, которые Москва расценила как деструктивные и "неизбежно негативно" виляющие на отношения стран.
Срок действия аккредитации дипломата прекратится в течение трех дней. После этого он должен будет покинуть Россию. Такой же срок норвежская сторона отвела для отъезда сотруднику российской дипмиссии.
Служба безопасности полиции Норвегии (PST) в середине августа сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны "российскому разведчику".
Мужчине вменяют передачу иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему грозит до 15 лет тюрьмы.
МИД Норвегии подтвердил РИА Новости, что одного из российских дипломатов обявили персоной нон грата. Главу российской дипмиссии в Осло Теймураза Рамишвили проинформировали об этом решении. Имя дипломата не называлось.
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