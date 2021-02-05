Россия выслала трех европейских дипломатов за участие в акциях

В ближайшее время они должны покинуть страну.

В Министерство иностранных дел вызвали посла Швеции, временного поверенного в делах Польши и посланника посольства Германии.

"Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года.

Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу", — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве ожидают, что после этого иностранные дипломаты будут "строго следовать нормам международного права".

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