Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19

Общее число инфицированных по стране достигло 232 243. По этому показателю страна вышла на второе место в мире за весь период пандемии, обогнав Великобританию (более 224 тыс.) и Испанию (более 227 тыс.). Впереди только США с показателем в 1,347 млн заболевших, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

Новые эпизоды COVID-19 зафиксированы в 83 регионах России, больше всего в Москве — 5392. Общее число случаев в столице за весь период выросло до 121 301.

В Московской области 1063 новых заболевших, в Нижегородской области — 354, в Петербурге — 339.

Количество погибших от коронавируса выросло до 2116, в том числе зафиксировано 107 летальных исходов за сутки.

Общее число поправившихся и выписанных пациентов составляет 43 512 человек, 3711 из них — за последние 24 часа.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!