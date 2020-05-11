Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения COVID-19. С момента начала эпидемии умерли более 2000 человек

Общее число зарегистрированных случаев в России достигло 221344. По этому показателю Россия вышла на третье место, обойдя Италию и Великобританию.

Больше новых случаев коронавируса выявили в Москве (+6169 человек), Подмосковье (+1079), Санкт-Петербурге (+307), Нижегородской области (+291), Смоленской области (+164) и Дагестане (+119).

За сутки зарегистрировали 94 смерти от коронавируса. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, умерли 2009 человек, у которых диагностировали заболевание.

С начала распространения COVID-19 в России выздоровели 39801 человек (+5495 за сутки). В Москве за сутки выздоровели 4032 человека, за все время — 17822 человека.

За прошедшие сутки, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на Роспотребнадзор, в России было выполнено около 188 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала распространения COVID-19 в России сделано 5,6 миллиона тестов.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!