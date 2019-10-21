Россия выполнит наблюдательный полет над Польшей и США

По имеющимся у издания данным, наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Aн-30Б над территорией Польши будет выполняться в период с 21 по 25 октября с аэродрома открытого неба Варшава, его максимальная дальность составит 1 400 километров.

Наблюдательный полет над США на российском самолете Ту-154МЛК-1 запланирован в период с 21 по 26 октября с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс, отмечается в статье. Максимальная дальность полета составит 5 130 километров.

"Каждый из этих российских самолетов наблюдения выполнит полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты каждой принимающей стороны проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", — сообщает газета.