Россия выплатит взнос в Совет Европы за 2017 и 2018 годы

Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Этот шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта. В МИД подтвердили эту информацию.

В Брюсселе пока никак не отреагировал на это заявление.