Россия выходит из карантина: Путин отменил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о завершении с 12 мая режима нерабочих дней, введенного для снижения распространения коронавирусной инфекции, передает "Медуза".
Владимир Путин отметил, что 30 марта режим нерабочих дней продолжался шесть недель. ”Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить распространение эпидемии”, — сказал президент. По его словам, это время позволило сформировать запас необходимого медицинского оборудования и подготовиться к тому, чтобы оказывать помощь людям с тяжелыми осложнениями.
Для россиян старше 65 лет ограничения продлятся. ”Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов. Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома. Часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса”, — сказал Путин.
По словам Путина, будет вдвое увеличено пособие по уходу за ребенком — до 6700 рублей. Кроме того, президент предложил выплачивать по 5 тысяч рублей в апреле-июне на одного ребенка в семьях с детьми до трех лет.
С 1 июня семьи, где есть дети с 3 до 15 лет включительно, смогут получить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Оформить заявления на выплаты можно уже с 12 мая.
Отрезала голову дочери: Подробности жуткого убийства в Харькове
Последние новости о состоянии Мишустина, заразившегося COVID-19
Главврач Коммунарки обнаружил неожиданную особенность COVID-19
Учёные нашли в лёгких умерших от COVID следы того, что убивает