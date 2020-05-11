Россия выходит из карантина: Путин отменил режим нерабочих дней

Владимир Путин отметил, что 30 марта режим нерабочих дней продолжался шесть недель. ”Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить распространение эпидемии”, — сказал президент. По его словам, это время позволило сформировать запас необходимого медицинского оборудования и подготовиться к тому, чтобы оказывать помощь людям с тяжелыми осложнениями.

Для россиян старше 65 лет ограничения продлятся. ”Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов. Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома. Часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса”, — сказал Путин.

По словам Путина, будет вдвое увеличено пособие по уходу за ребенком — до 6700 рублей. Кроме того, президент предложил выплачивать по 5 тысяч рублей в апреле-июне на одного ребенка в семьях с детьми до трех лет.

С 1 июня семьи, где есть дети с 3 до 15 лет включительно, смогут получить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Оформить заявления на выплаты можно уже с 12 мая.

Для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий из пострадавших отраслей будут списаны все налоговые платежи за II квартал 2020 года, кроме НДС.

Также он сообщил о новой кредитной программе, направленной на поддержку занятости. Кредиты по этой программе смогут получить все предприятия из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Кредиты будут выдаваться на шесть месяцев в размере одного МРОТ на одного сотрудника по льготной ставке 2%. Если предприятие в течение полугода сохранит занятость на уровне 90%, ему спишут весь кредит и проценты по нему. При сохранении занятости на уровне 80%, будет списана половина кредита и процентов.

Кроме того, Путин поручил вернуть самозанятым весь налог на доход, который они уплатили за 2019 год, и предоставить им налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут платить налоги в 2020 году.