Россия выходит из карантина: Путин отменил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о завершении с 12 мая режима нерабочих дней, введенного для снижения распространения коронавирусной инфекции, передает "Медуза".
Владимир Путин отметил, что 30 марта режим нерабочих дней продолжался шесть недель. ”Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить распространение эпидемии”, — сказал президент. По его словам, это время позволило сформировать запас необходимого медицинского оборудования и подготовиться к тому, чтобы оказывать помощь людям с тяжелыми осложнениями.
Для россиян старше 65 лет ограничения продлятся. ”Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов. Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома. Часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса”, — сказал Путин.
По словам Путина, будет вдвое увеличено пособие по уходу за ребенком — до 6700 рублей. Кроме того, президент предложил выплачивать по 5 тысяч рублей в апреле-июне на одного ребенка в семьях с детьми до трех лет.
С 1 июня семьи, где есть дети с 3 до 15 лет включительно, смогут получить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Оформить заявления на выплаты можно уже с 12 мая.
Для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий из пострадавших отраслей будут списаны все налоговые платежи за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Также он сообщил о новой кредитной программе, направленной на поддержку занятости. Кредиты по этой программе смогут получить все предприятия из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Кредиты будут выдаваться на шесть месяцев в размере одного МРОТ на одного сотрудника по льготной ставке 2%. Если предприятие в течение полугода сохранит занятость на уровне 90%, ему спишут весь кредит и проценты по нему. При сохранении занятости на уровне 80%, будет списана половина кредита и процентов.
Кроме того, Путин поручил вернуть самозанятым весь налог на доход, который они уплатили за 2019 год, и предоставить им налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут платить налоги в 2020 году.
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