21.03.2020, 18:50

Россия возместит убытки туроператорам


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Россия возместит убытки туроператорам
Марина Лысцева/ТАССScanpix

Соответствующий проект постановления об утверждении правил предоставления субсидий туроператорам из федерального бюджета уже внесен в правительство.Ведомство предлагает возмещать им убытки от невозвратных тарифов авиакомпаний и компенсировать расходы на вывоз россиян из-за рубежа сообщает РБК.

Возмещению подлежат убытки туроператоров, обусловленные невозможностью возврата стоимости авиаперевозки, пояснили в Минэкономразвития. Это коснется как чартерных, так и регулярных рейсов в период с 24 января по 30 марта. В ведомстве подчеркнули, что целевым назначением субсидии является возврат денежных средств, уплаченных за тур конечному потребителю продукта заказчику или туристу. За счет субсидий туроператоры смогут ускорить возврат денег туристам. Кроме того, предлагается компенсировать оплату рейсов туроператорам, которые вывозили российских туристов в течение двух недель после закрытия странами границ.

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Такая помощь со стороны государства будет ”чрезвычайно своевременной” для туроператоров, и они очень рассчитывают, что в нынешней ситуации это поддержит их бизнес, сказал РБК директор ассоциации ”Турпомощь” Александр Осауленко. Авиаперевозка - значительная составляющая в цене тура, на ее долю может приходиться от 20 до 70% от всей стоимости путевки в зависимости от направления, уточнил он.

Размер субсидий пока не определен и их механизм пока прорабатывается, но, по словам Осауленко, это могут быть, не только компенсации за несостоявшиеся чартерные рейсы, но также за билеты, купленные по невозвратным тарифам. Точных оценок "авиационных” потерь туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, нет, но, по словам Осауленко, речь может идти как минимум о 3-4 млрд руб. В случае, если такая поддержка будет оказана, это может компенсировать туроператорам до 20-30% всех убытков, полагает директор ”Турпомощи”.

В Минэкономразвития воздержались от оценки размера субсидий, но отметили, что предложения были выработаны в результате обсуждений с представителями отрасли и были поддержаны правительственной комиссией по повышению устойчивости экономики, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее о том, что Минэкономразвития обратилось в Ассоциацию туроператоров России (АТОР), Российский союз туриндустрии (РСТ) и ассоциацию ”Турпомощь” с просьбой предоставить информацию о размере понесенных туроператорами убытков по невозвратным тарифам, писал ”Коммерсантъ”.
Как ранее сообщал РБК, точных данных о количестве россиян, которые не могут выехать на родину после отдыха за границей, нет. У Ростуризма есть сведения только о находящихся за рубежом клиентах туроператоров - это минимум 100 тыс. человек. Большинство из них находятся в странах Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Турции. Информацией о лицах, организовавших поездки самостоятельно, ведомство не располагает.

Росавиация 20 марта сообщила, что авиакомпании в ближайшие три дня эвакуируют россиян из Испании, Черногории, Португалии и Молдавии. Сложная ситуация с российскими туристами сложилась также в Венгрии, Марокко и на Мальте.

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