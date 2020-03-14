Россия усилит контроль в аэропортах и на вокзалах

Такие меры введут на два дня, 14 и 15 марта, в отношении как россиян, так и иностранцев, уточнил премьер.

При этом он напомнил об уже принятых упреждающих мерах, в том числе об ограничении авиаперелетов с Европой.

"Практически мы ограничили перелеты во все страны Евросоюза, в Швейцарию и Норвегию с нуля часов 16 марта. Это нам поможет снизить риск распространения коронавируса", — сказал Мишустин.

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