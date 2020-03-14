Россия усилит контроль в аэропортах и на вокзалах
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах для предотвращения распространения коронавируса. Об этом он заявил на стратегической сессии координационного совета по борьбе с инфекцией.
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