Россия списала странам Африки долг на 20 миллиардов долларов

Россия к настоящему моменту списала африканским государствам долги более чем на $20 млрд, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия — Африка" в Сочи.
По его словам, Россия "участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки".
Названная президентом сумма вызвала аплодисменты зала, в котором присутствуют руководители нескольких африканских стран.
Медики установили, какой вред нанес сестрам Хачатурян их отец
Вся семья прокурора погибла в огне
Луческу вернётся к тренерской работе в январе
В Череповце жильцы судились с управляющей компанией из-за 1 рубля