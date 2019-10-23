23.10.2019, 14:25

Россия списала странам Африки долг на 20 миллиардов долларов

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Интерфакс
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Россия списала странам Африки долг на 20 миллиардов долларов
Президент РФ Владимир Путин и президент Намбии Хаге ГейнгобFoto: Sputnik, Mikhail Metzel

Россия к настоящему моменту списала африканским государствам долги более чем на $20 млрд, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия — Африка" в Сочи.

По его словам, Россия "участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки".

Названная президентом сумма вызвала аплодисменты зала, в котором присутствуют руководители нескольких африканских стран.

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