Россия списала странам Африки долг на 20 миллиардов долларов

Интерфакс EST 32

Президент РФ Владимир Путин и президент Намбии Хаге Гейнгоб Foto: Sputnik, Mikhail Metzel

Россия к настоящему моменту списала африканским государствам долги более чем на $20 млрд, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия — Африка" в Сочи.