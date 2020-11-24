Россия сообщила, что американский эсминец нарушил российскую границу

Американский военный корабль "Джон Маккейн" пересек российскую границу на юге Приморского края, сообщили в Минобороны РФ.
"Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого", — говорится в релизе.
Уточняется, что американцы зашли за линию на два километра, пишет РИА Новости. После этого "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранцев о недопустимости таких действий.
Также было сказано, что для вытеснения нарушителя россияне могут применить таранный маневр. После этого "Джон Маккейн" сразу ушел в нейтральные воды и повторных попыток проникнуть на территорию чужой страны не предпринимал.
"Адмирал Виноградов" продолжает следить за американским кораблем, на место также вышел корвет "Совершенный".
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