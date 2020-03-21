Россия сообщает о вылечившихся и новых зараженных коронавирусом
В России выписали 16 человек, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией, сообщила Газета.ру со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
В России выписали 16 человек, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией, сообщила Газета.ру со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Отмечается, что 13 человек - граждане России, два человека - из Китая и один из Италии.
За последние сутки выписали троих вылечившихся в Москве и одного человека в Московской области.
По последним данным, общее число заболевших вирусом в России составляет 306, в мире — 286 607, при этом вылечились — 93 586, умерли — 11 889.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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