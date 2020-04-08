Россия собирается привлекать к уголовной ответственности за снос советских памятников за рубежом

Речь идет о "наиболее одиозных представителях государственных и местных органов власти", которые принимают решения по сносу советских мемориальных сооружений.

"В частности, 3 апреля 2020 года в городе Прага по инициативе старосты района Прага-6 Коларжа демонтирован памятник Маршалу Советского Союза И.С.Коневу", — напомнил Шойгу.

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