Россия проиграла суд в Гааге против акционеров ЮКОСа и должна выплатить 50 млрд долларов. Это почти 4 годовых бюджета Эстонии

Апелляционный суд Гааги во вторник, 18 февраля, вынес решение в пользу мажоритарных акционеров компании ЮКОС. Решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в пользу трех крупных акционеров ЮКОСА, признано недействительным.

Экс-акционеры ЮКОСа судятся с Россией 1 2014 года



Разбирательство по данному делу длится с 2014 года. В июле третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших главных акционеров ЮКОСа — Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.

В июне 2015 года во Франции и Бельгии был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения суда сочли российским.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил судебное решение 2014 года, пояснив, что данное дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.

Теперь суд аннулировал решение Окружного суда.

Россия намерена обжаловать решение суда



Россия имеет право обжаловать решение Апелляционного суда Гааги в Верховном суде Нидерландов. В Минюсте РФ сразу же заявили о намерении оспорить решение суда, указав, что суд проигнорировал тот факт, что бывшие акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами.