18.02.2020, 14:00

Россия проиграла суд в Гааге против акционеров ЮКОСа и должна выплатить 50 млрд долларов. Это почти 4 годовых бюджета Эстонии

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Россия проиграла суд в Гааге против акционеров ЮКОСа и должна выплатить 50 млрд долларов. Это почти 4 годовых бюджета Эстонии
Foto: Scanpix/ MAXIM MARMUR, AFP

Апелляционный суд Гааги вынес решение в пользу мажоритарных акционеров компании ЮКОС. Россию присудили к выплате 50 миллиардов долларов, что составляет почти четыре годовых бюджета Эстонии.

Апелляционный суд Гааги во вторник, 18 февраля, вынес решение в пользу мажоритарных акционеров компании ЮКОС. Решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в пользу трех крупных акционеров ЮКОСА, признано недействительным.

Экс-акционеры ЮКОСа судятся с Россией 1 2014 года


Разбирательство по данному делу длится с 2014 года. В июле третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших главных акционеров ЮКОСа — Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.

В июне 2015 года во Франции и Бельгии был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения суда сочли российским.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил судебное решение 2014 года, пояснив, что данное дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.

Теперь суд аннулировал решение Окружного суда.

Россия намерена обжаловать решение суда


Россия имеет право обжаловать решение Апелляционного суда Гааги в Верховном суде Нидерландов. В Минюсте РФ сразу же заявили о намерении оспорить решение суда, указав, что суд проигнорировал тот факт, что бывшие акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами.

"Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц", — говорится в сообщении министерства. В ведомстве отмечают, что решение голландского апелляционного суда также не соответствует позиции ЕСПЧ, который ранее отверг обвинения в адрес РФ в "политической мотивации" и "репрессивном характере" преследования компании ЮКОС.

Как заявил в интервью DW глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков, представляющий интересы России в данном деле, он удивлен и разочарован решением суда, который, по его словам не учел ясные аргументы российской стороны. Как отметил Кондаков, это решение, касающееся исков так называемой второй волны экс-акционеров ЮКОСа, идет вразрез с решениями по пяти искам первой волны. Первоначально суды также вынесли решения в пользу бывших акционеров, однако затем пересмотрели их, освободив Россию от обязательств по выплате компенсаций.

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