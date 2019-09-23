Россия профинансирует модернизацию абхазской армии

Путин поручил Минобороны провести с участием МИД РФ соответствующие переговоры с Абхазией и подписать соглашение, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

13 сентября правительство России одобрило проект соглашения между РФ и Абхазией о модернизации вооруженных сил республики за счет российского бюджета. Соглашение предусматривает финансирование расходов, связанных с модернизацией абхазской армии. Планируется поэтапная унификация стандартов военного управления, подготовка вооруженных сил, их оснащение современными видами вооружений. Деньги будут выделены также на денежное довольствие и другие социальные выплаты.

В постановлении, которое было опубликовано 13 сентября на сайте кабинета министров, говорилось, что документы, необходимые для финансирования, должны быть разработаны к 15 декабря этого года.