Россия продлила продуктовые контрсанкции до конца 2021 года

Действие санкций, запрещающих ввоз в Россию определенных категорий продуктов питания, продлено до конца 2021 года. Соответствующий указ 21 ноября подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает Meduza.
Россия в августе 2014 года запретила ввоз многих видов продовольствия, например, сыров, из стран, которые ввели в отношении нее санкции из-за присоединения Крыма и роли в украинском кризисе. Власти РФ неоднократно заявляли, что ограничение ввоза зарубежных продуктов будет способствовать импортозамещению и развитию российских производителей.
В октябре 2019 года было опубликовано исследование Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Центра экономических и финансовых исследований и разработок в котором потери жителей России от продуктовых контрсанкций оценивались в 445 миллиардов рублей в год в ценах 2013 года.
Что означает эхо в телефонных разговорах
Последние слова умирающего от коронавируса медика
Как мгновенно отбелить белые полотенца?
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась