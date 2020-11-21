Россия продлила продуктовые контрсанкции до конца 2021 года

Россия в августе 2014 года запретила ввоз многих видов продовольствия, например, сыров, из стран, которые ввели в отношении нее санкции из-за присоединения Крыма и роли в украинском кризисе. Власти РФ неоднократно заявляли, что ограничение ввоза зарубежных продуктов будет способствовать импортозамещению и развитию российских производителей.

В октябре 2019 года было опубликовано исследование Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Центра экономических и финансовых исследований и разработок в котором потери жителей России от продуктовых контрсанкций оценивались в 445 миллиардов рублей в год в ценах 2013 года.