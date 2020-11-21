21.11.2020, 13:19

Россия продлила продуктовые контрсанкции до конца 2021 года

 (33)
EST 19
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Действие санкций, запрещающих ввоз в Россию определенных категорий продуктов питания, продлено до конца 2021 года. Соответствующий указ 21 ноября подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает Meduza.

Россия в августе 2014 года запретила ввоз многих видов продовольствия, например, сыров, из стран, которые ввели в отношении нее санкции из-за присоединения Крыма и роли в украинском кризисе. Власти РФ неоднократно заявляли, что ограничение ввоза зарубежных продуктов будет способствовать импортозамещению и развитию российских производителей.

В октябре 2019 года было опубликовано исследование Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Центра экономических и финансовых исследований и разработок в котором потери жителей России от продуктовых контрсанкций оценивались в 445 миллиардов рублей в год в ценах 2013 года.

Читайте также: