Россия продала в 2020 году оружия на 11,5 млрд долларов. Крупнейшим покупателем стал Алжир

В 2019 году экспорт по коду SSSS составлял $13,6 млрд. Речь идет о суммарных поставках вооружений (оружие и боеприпасы, военная авиация, военные корабли, танки и бронетехника), гражданских самолетов и вертолетов, а также некоторых ядерных материалов группы 28 ТН ВЭД (”Продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов”). Выделить исключительно ”военный” экспорт в открытой статистике ФТС невозможно.

Крупнейшим покупателем российского вооружения стал Алжир. Российское вооружение обошлось этой африканской стране в 2 млрд долларов (в 2019 году - 1,9 млрд), на 500 млн долларов меньше потратил Китай (в 2019-м - 1,6 млрд). В тройке лидеров по закупке российского вооружения оказались и США (0,9 млрд долларов).

Недавний крупнейший закупщик российского оружия Египет сократил траты в 4 раза - с 2,4 до 0,6 млрд долларов.

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