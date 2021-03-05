05.03.2021, 07:30

Россия предложила Финляндии технологии по производству вакцины ”‎Спутник V”

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Россия предложила Финляндии технологии по производству вакцины ”‎Спутник V”
Zoltan Balogh/MTI/MTVA

В четверг в российских СМИ появились сведения, что Россия предложила Финляндии технологии для производства вакцины от коронавируса. Бывший президент Тарья Халонен подтверждает эту информацию, передает YLE.

Бывший президент Финляндии Тарья Халонен подтвердила новостной службе MTV, что Россия предложила Финляндии технологии по производству вакцины ”‎Спутник V”. Халонен связывалась по просьбе Всемирной организации здравоохранения с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко по поводу лицензирования вакцины.

"Я поблагодарила [Матвиенко] за информацию и сказала, что у меня нет полномочий что-то на это говорить, кроме как то, что я передам это в правительство министру [по делам семьи и базовых услуг Кристе] Киуру", — сказала Халонен новостям MTV.

В четверг новостное агентство ТАСС сообщило, что Россия готова поделиться с Финляндией технологиями по производству вакцины от коронавируса ”‎Спутник V”. В министерстве соцздрава прокомментировали финскому новостному агентству STT, что им ничего не известно о разговоре Халонен и предложении Матвиенко. При этом признали, что министерство предоставляло Халонен сведения о вакцинах от коронавируса, поскольку бывший президент входит в европейскую группу ВОЗ по борьбе с COVID-19.

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В Ведомстве здравоохранения и социального благополучия THL тоже не были осведомлены о разговоре Халонен с Матвиенко. Сейчас вакцина ”‎Спутник V” находится на одобрении Европейского агентства лекарственных средств.

"В Финляндии есть опыт разработки и производства вакцин на основе аденовирусных векторов. Университет Хельсинки уже давно работает над этим вопросом в сотрудничестве с университетом Восточной Финляндии", — сказала глава THL Ханна Нохинек.

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