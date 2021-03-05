Бывший президент Финляндии Тарья Халонен подтвердила новостной службе MTV, что Россия предложила Финляндии технологии по производству вакцины ”Спутник V”. Халонен связывалась по просьбе Всемирной организации здравоохранения с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко по поводу лицензирования вакцины.
"Я поблагодарила [Матвиенко] за информацию и сказала, что у меня нет полномочий что-то на это говорить, кроме как то, что я передам это в правительство министру [по делам семьи и базовых услуг Кристе] Киуру", — сказала Халонен новостям MTV.
В четверг новостное агентство ТАСС сообщило, что Россия готова поделиться с Финляндией технологиями по производству вакцины от коронавируса ”Спутник V”. В министерстве соцздрава прокомментировали финскому новостному агентству STT, что им ничего не известно о разговоре Халонен и предложении Матвиенко. При этом признали, что министерство предоставляло Халонен сведения о вакцинах от коронавируса, поскольку бывший президент входит в европейскую группу ВОЗ по борьбе с COVID-19.
В Ведомстве здравоохранения и социального благополучия THL тоже не были осведомлены о разговоре Халонен с Матвиенко. Сейчас вакцина ”Спутник V” находится на одобрении Европейского агентства лекарственных средств.
"В Финляндии есть опыт разработки и производства вакцин на основе аденовирусных векторов. Университет Хельсинки уже давно работает над этим вопросом в сотрудничестве с университетом Восточной Финляндии", — сказала глава THL Ханна Нохинек.
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