Бывший президент Финляндии Тарья Халонен подтвердила новостной службе MTV, что Россия предложила Финляндии технологии по производству вакцины ”‎Спутник V”. Халонен связывалась по просьбе Всемирной организации здравоохранения с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко по поводу лицензирования вакцины.

"Я поблагодарила [Матвиенко] за информацию и сказала, что у меня нет полномочий что-то на это говорить, кроме как то, что я передам это в правительство министру [по делам семьи и базовых услуг Кристе] Киуру", — сказала Халонен новостям MTV.

В четверг новостное агентство ТАСС сообщило, что Россия готова поделиться с Финляндией технологиями по производству вакцины от коронавируса ”‎Спутник V”. В министерстве соцздрава прокомментировали финскому новостному агентству STT, что им ничего не известно о разговоре Халонен и предложении Матвиенко. При этом признали, что министерство предоставляло Халонен сведения о вакцинах от коронавируса, поскольку бывший президент входит в европейскую группу ВОЗ по борьбе с COVID-19.

В Ведомстве здравоохранения и социального благополучия THL тоже не были осведомлены о разговоре Халонен с Матвиенко. Сейчас вакцина ”‎Спутник V” находится на одобрении Европейского агентства лекарственных средств.

"В Финляндии есть опыт разработки и производства вакцин на основе аденовирусных векторов. Университет Хельсинки уже давно работает над этим вопросом в сотрудничестве с университетом Восточной Финляндии", — сказала глава THL Ханна Нохинек.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

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