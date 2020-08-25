Россия пообещала поставить в Беларусь бронетранспортеры и боевые вертолеты
Россия поставит в Беларусь партию бронетранспортеров и несколько боевых вертолетов Ми-35М. Об этом сообщает "Спектр" со ссылкой на ”Ведомости”.
Россия поставит в Беларусь партию бронетранспортеров и несколько боевых вертолетов Ми-35М. Об этом сообщает "Спектр" со ссылкой на ”Ведомости”.
Соответствующие контракты подписаны на международном военно-техническом форуме ”Армия-2020”, который проходит с 23 по 29 августа в Московской области.
”В ходе форума по результатам проделанной за последний год работы подписан ряд взаимовыгодных контрактов… основными из которых стали: контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО ”Арзамасский машиностроительный завод”; контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М”, — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что белорусские войска на западных границах приведены в полную боевую готовность. Минобороны Беларуси также объявило о проведении военных учений с 18 по 20 августа в Гродненской области у границы с Литвой. Также Александр Лукашенко поручил перебросить в Гродно из Витебска бригаду десантников.
9 августа в Беларуси состоялись выборы президента страны. По официальным данным, в шестой раз победил Александр Лукашенко с результатом в 80%. Однако многие посчитали, что результаты сфальсифицированы.
После закрытия избирательных участков по всей Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор.
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